Des opérations médicales interrompues à la clinique Ste-Anne St-Rémi à cause d'un incendie

Entre-temps, le feu s'est propagé le long du faux plafond du bâtiment, répandant également de la fumée à l'intérieur de l'établissement. Les pompiers ont donc démonté une partie du toit afin d'éteindre tous les feux.

"L'incendie a été entièrement éteint et nos équipes ont recouvert la partie endommagée du toit et ont évacué l'eau d'extinction", a informé le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. "Dans l'après-midi, des travaux ont été effectués sur la toiture. Il est possible que ce soit la cause de l'incendie, mais il n'y a pas encore d'éclaircissement à ce sujet" a-t-il précisé.

La clinique Saint-Anne Saint-Rémi affirme que "tout est rentré dans l'ordre".