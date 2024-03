Deux ans de prison ferme pour un coup de bouteille dans une soirée à Louvain-la-Neuve

Ce prévenu et la victime avaient croisé une première fois l'agresseur en rue, dans la soirée du 27 juillet 2022. Il tenait des propos incohérents et lorsque plus tard, les trois protagonistes se sont retrouvés dans un établissement horeca de la cité universitaire, il y a eu une bousculade. Le Wavrien a alors adopté une position de défense et s'est muni d'une bouteille, comme l'ont confirmé des images de vidéosurveillance.

Lorsqu'il a frappé la victime, la bouteille a explosé. L'habitant de Charleroi, coupé au visage, a dû être emmené à l'hôpital, une joue pendante. Il a subi une incapacité de travail de plus de quatre mois à la suite de cette blessure. Son cousin, qui l'accompagnait, s'en est violemment pris à l'agresseur après la première scène. Il n'a pas comparu non plus pour s'expliquer à l'audience, d'où la peine de six mois d'emprisonnement ferme qui lui a été infligée par défaut vendredi.