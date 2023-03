Deux ans d'emprisonnement ferme pour des violences conjugales répétées à Jodoigne

Le 28 février 2021, c'est la clinique Saint-Pierre d'Ottignies qui a fait appel à la police après avoir accueilli la victime. Celle-ci avait reçu des coups et fait l'objet d'une tentative d'étranglement matérialisée par des traces sur son cou. Le prévenu l'avait conduite aux urgences, où elle a confié à une infirmière qu'elle avait pensé mourir lors de cette scène de violence, et avoir vomi de peur et de douleur. Le personnel médical l'a incité à déposer plainte, vu la gravité des faits commis. Lors d'une perquisition opérée le lendemain au domicile du prévenu, la police a mis la main sur un coup de poing américain et un couteau papillon, deux armes blanches dont la détention est interdite.

Le couple s'est séparé puis a renoué et le 25 juin 2022, une nouvelle altercation a eu lieu lorsque le dame a émis l'idée de se rendre chez une de ses amies. Son GSM a été fracassé contre un mur par son compagnon, qui a fermé la porte à clé pour l'empêcher de quitter les lieux, ce que le ministère public a qualifié de détention arbitraire dans son réquisitoire.