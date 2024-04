Deux suspects privés de liberté après avoir violemment agressé le gérant d'un café à Liège

Une femme est alors intervenue, frappant le tenancier à l'aide d'un marteau. Elle aurait également exhibé un couteau et une arme à feu. Elle se trouvait en possession de stupéfiants.

Le cafetier a été blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé.

L'homme et la femme impliqués dans la rixe ont été interpellés par les policiers et privés de liberté. Ils doivent être auditionnés dimanche et déférés au parquet avant mardi.

La femme est déjà connue de la justice pour des faits de coups et de vols avec violence.