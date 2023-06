Dix ans de prison requis pour l'incendie volontaire de son appartement à Morlanwelz

Le prévenu est poursuivi pour avoir volontairement bouté le feu au logement qu'il louait dans un immeuble à appartements début 2023 place Georges Warocqué à Morlanwelz (province de Hainaut). Selon l'expert incendie descendu sur les lieux du sinistre, deux foyers ont été découverts à l'intérieur de l'appartement. "Et le prévenu confirme avoir vu le plus petit des deux foyers. Mais selon l'expert, c'est impossible qu'il n'ait pas vu le premier foyer, le plus important", a expliqué le substitut Bury. Florian W. évoque l'absence de souvenirs des faits. "Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillé après avoir pris des médicaments et d'avoir été à la toilette. Là-bas, j'ai entendu l'alarme incendie et le meuble de salon était en feu", a confié l'homme détenu.

Une peine de 10 ans de prison a été requise contre le prévenu, qui présente des traits de personnalité "borderline, antisocial, instable et impulsif" et une certaine fascination pour les services de secours et les pompiers. "Dans cet immeuble, il y avait des personnes à mobilité réduite ou encore des personnes muettes et malentendantes. Ces handicaps pouvaient empêcher ces locataires de prendre la fuite", a souligné le parquet.