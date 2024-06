Dix-huit ans de prison requis contre un Tchétchène qui planifiait une attaque terroriste-2

Un Tchétchène de 26 ans, habitant à Menin (Flandre occidentale), risque une peine de 18 ans de prison pour avoir planifié une attaque en tant que dirigeant d'un groupe terroriste. Avec son épouse, Abubakar S. comptait, selon le parquet fédéral, s'en prendre à la communauté juive et à un bar LGBTQIA+ d'Anvers. Huit ans de prison sont requis contre sa compagne.

Le principal prévenu a commencé à être surveillé au printemps 2023, alors qu'il semblait se radicaliser. Il est ressorti de l'enquête qu'il était entré en contact avec le groupe terroriste Etat islamique et aurait évoqué des attaques sur Telegram. Un bar LGBTQIA+ et le quartier juif d'Anvers étaient listés comme cibles potentielles. Alors qu'il cherchait des armes et des complices, il est entré en contact avec un agent sous couverture qui a rapidement réussi à gagner sa confiance. Le prévenu a ensuite été appréhendé alors qu'il venait d'acheter une arme à cet agent.

Abubakar S. et sa compagne doivent répondre devant le tribunal de tentatives d'assassinat. Le parquet estime en effet que les plans étaient déjà bien avancés. Il a requis une peine de 18 ans de prison, assortie d'une période de sûreté de 12 ans. Contre la compagne, qui est poursuivie pour l'avoir soutenu et encouragé dans ses projets terroristes, le parquet a requis une peine de 8 ans.