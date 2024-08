Donald Trump réclame 100 millions de dollars au ministère de la Justice, selon la Fox

Donald Trump a l'intention de poursuivre le ministère américain de la Justice, a annoncé lundi Fox News. L'ancien président des États-Unis réclame 100 millions de dollars (plus de 91 millions d'euros) pour une perquisition menée dans sa propriété de Mar-a-Lago (Floride) en 2022. Selon M. Trump et ses avocats, cette action s'apparente à une persécution politique.

L'affaire désormais classée, c'est au tour de Donald Trump de saisir la justice dans cette affaire. "M. Trump se présente ici non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous les Américains qui croient en l'État de droit et qui pensent qu'il faut demander des comptes aux autorités lorsqu'elles vous font du tort", a déclaré son avocat à un journaliste de Fox News. Le pénaliste a soutenu que le directeur du FBI et le ministre de la justice n'auraient jamais dû autoriser la perquisition de la résidence privée de l'ancien président.

Le ministère de la justice dispose à présent de 180 jours pour répondre aux exigences de M. Trump, faute de quoi celui-ci intentera une action en justice contre lui en Floride, selon Fox News.