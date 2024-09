Dopage: 39 % des sportifs contrôlés, cinq cas positifs

Près de 39 % des athlètes ont été testés pendant les JO de Paris et cinq cas positifs détectés à ce stade, a indiqué jeudi l'International Testing Agency (ITA) chargée du programme antidopage pendant les Jeux.

Au total 6.130 échantillons (urine, sang, sang séché) ont été prélevés émanant de 4.770 contrôles sur 4.150 sportifs, selon le communiqué de l'ITA, qui précise qu'il s'agit de "la plus grande proportion" de sportifs jamais testés. Ces contrôles ont eu lieu entre l'ouverture du village olympique mi-juillet et la cérémonie de clôture des JO le 11 août.

L'ITA a procédé à des contrôles ciblés dont "près de deux tiers" se sont déroulé au cours de la compétition proprement dire, et le reste en dehors. Parmi les pays les plus testés, figurent les Etats-Unis, la France, la Chine, l'Australie et la Grande-Bretagne.