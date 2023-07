Europol arrête 21 personnes dans le cadre d'une opération contre le travail forcé

L'agence européenne de coopération policière Europol a arrêté 21 personnes et identifié 261 victimes dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail forcé et la traite des êtres humains menée à travers toute l'Europe. Au total, des contrôles ont été réalisés dans 31 pays, dont la Belgique, par plus de 27.000 agents et sur 11.360 sites, a indiqué Europol dans un communiqué mercredi.

L'opération s'est déroulée entre le 10 et le 17 juin. Les contrôles ont été concentrés dans les secteurs avec un important besoin de main-d'œuvre et employant des travailleurs peu qualifiés, comme ceux de l'agriculture, des transports ou encore de la livraison, ainsi que sur les travailleurs non européens et les personnes réfugiées.

Au total, plus de 65.000 individus et près de 23.000 véhicules ont été contrôlés. Cinquante-sept suspects ont été identifiés et 21 personnes ont été arrêtées, tandis que 261 victimes ont été répertoriées. Les données recueillies au cours de l'opération ont par ailleurs permis d'ouvrir 86 nouvelles enquêtes.