Expertise ordonnée contre un Liégeois poursuivi pour voyeurisme

Les faits avaient été mis au jour le 20 juin 2019 lorsque des vigiles de la Médiacité avaient intercepté le prévenu dans le rayon femmes d'un commerce alors qu'il était équipé d'un dispositif qui lui permettait de filmer sous les jupes des filles.

L'enquête avait alors révélé de nombreux faits de voyeurisme commis au détriment de jeunes adolescentes entre 2016 et 2019. Plus de 3.000 films litigieux avaient été découverts sur l'ordinateur du prévenu. Ce dernier avait aussi filmé sa nièce et sa petite sœur à leur insu.