Fusillade à Anderlecht: la police lance un appel à témoins

Dans le cadre de cette enquête, les enquêteurs recherchent des images de vidéosurveillance (caméras de surveillance, dashcams, caméras de sonnette ou toute autre capture d'image) qui auraient filmer le ou les auteurs avant, pendant et après les faits. Les enquêteurs recherchent également toute personne qui aurait des informations sur la victime décédée. L’homme serait sans domicile fixe et aurait pu fréquenter différents centres ou refuges pour sans-abris. Le soir des faits, il était vêtu d’une veste rouge, d’un pantalon foncé et de baskets claires. La discrétion est assurée.Si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.

Cet avis est disponible sur www.police.be.