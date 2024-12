Tirs de kalachnikov à Anderlecht: le suspect serait toujours en fuite, où en est l'enquête?

Trafic de drogue

Selon nos informations, il est en tout cas certain que l'arme utilisée par le tireur est bien une kalachnikov et il semble qu'il s'agisse une fois de plus d'un règlement de compte dans ce quartier réputé pour son trafic de drogue particulièrement actif. La police scientifique s'est rendue sur place pour récupérer un certain nombre de douilles qui donneront sûrement des indices pour pouvoir appréhender le suspect tout comme l'analyse des vidéos de caméras de surveillance qui ont pu filmer la scène de ce quartier. Elles seront sans doute très utiles à la police.

Selon les derniers chiffres du parquet de Bruxelles, très interpellant, il y a eu 89 faits liés à des coups de feu depuis le début de l'année en région bruxelloise causant 9 morts et 48 blessés. C'est un triste record, ça dépasse largement l'année 2022 et 2023.