Hamoir: un jeune homme teste une tyrolienne avec un simple mousqueton et se blesse

C'est une intervention particulière à laquelle ont eu droit samedi les pompiers de la zone Hemeco et le GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux). Ces derniers ont été requis à Hamoir (province de Liège), en bord d'Ourthe, pour venir en aide à un touriste néerlandais qui s'était mal réceptionné après avoir testé une tyrolienne de façon non encadrée.