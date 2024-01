Huit ans de prison ferme pour des faits de moeurs en état de récidive

La 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé lundi une peine de 8 ans de prison avec une mise à disposition du tribunal de l'application des peines (TAP) de 10 ans contre un jeune homme de 25 ans en aveu de production, détention et diffusion d'images pédopornographiques, de voyeurisme par enregistrement et d'incitation à la débauche sur des mineures âgées de moins et de plus de 16 ans entre août 2020 et juillet 2023. Le ministère public avait sollicité à son encontre une condamnation à sept ans de prison ferme avec la mise à disposition du TAP.