"Il faut lui laisser un sentiment d'espoir", estiment les conseils de l'accusé

Les conseils de Sébastien de Monte, 41 ans, reconnu coupable jeudi du meurtre de Muriel Robert, ont demandé vendredi aux jurés de lui reconnaître six circonstances atténuantes et de ne pas le condamner à la peine maximale. Plus tôt dans la matinée, l'avocat général Iandanza avait requis 30 ans de prison et une mise à disposition du tribunal d'application des peines de 10 ans.

Le 16 avril 2021, la victime, Muriel Robert, 55 ans, a été retrouvée morte dans des circonstances considérées comme suspectes dans un appartement de la rue de la Ville, à Couvin. Son corps gisait dans une flaque de sang. Les soupçons se sont très vite tournés vers Sébastien de Monte, né en 1982.

Me Fery évoque six circonstances atténuantes. "Son absence d'antécédent criminel, tout d'abord. Il n'a que deux condamnations au tribunal de police en Belgique. Il a aussi des antécédents en France, mais pas de condamnation criminelle. Son passé malheureux joue également : une enfance aussi meurtrie, j'en ai rarement vu, il n'a vécu que la maltraitance et l'abandon. Il n'a reçu aucune éducation, aucun amour, aucune norme. Sa solitude et son isolement jouent également. La consommation d'alcool est aussi un facteur atténuant, une spirale infernale pour lui. À jeun, tout le monde dit qu'il est charmant, il devra se soigner. Un travail est par ailleurs en cours en milieu carcéral : il suit un traitement et évolue positivement. Enfin, son fonctionnement intellectuel faible l'empêche de manipuler quelqu'un."