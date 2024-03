Info trafic: quel est l'état des routes ce jeudi matin ?

07h54

Un accident sur l'autoroute Mons-Bruxelles

Un accident s'est produit sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Arquennes en direction de Bruxelles. Seule la bande d'arrêt d'urgence est obstruée par les deux véhicules impliqués. On constate 10 minutes de files sur l'E19 en direction de Bruxelles entre Besonrieux et Feluy.

Les premières files sont aussi présentes sur l'E40 Liège-Bruxelles avec 10 minutes perdues entre Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne. Toujours 10 minutes sur la fin de l'E411 depuis Overijse et 20 minutes maintenant sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Hal.

On signale enfin des déchets de pneus de camion en bande de gauche sur l'E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Emines en direction de Liège.