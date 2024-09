Info trafic: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

Vous ralentissez enfin 10 minutes sur l'E42 en direction de Tournai entre Bramenil et Antoing.

Des travaux qui se prolongent, c'est aussi le cas sur la Nationale 25 à Mont-Saint-Guibert. Le chantier de réfection des voies se prolonge jusque jeudi avant les heures de pointes avec une circulation sur une seule voie. Vous ralentissez 15 minutes entre Mont-Saint-Guibert et Court-Saint-Etienne.

En région de Charleroi, toujours des files, pour l'instant 10 minutes entre Jumet-Nord et Lodelinsart sur l'A54 où on roule toujours sur une seule bande en direction de Charleroi.

Prudence, on signale un gros morceau de bois au milieu de la chaussée sur la Nationale 5 Couvin-Charleroi à hauteur de Jamagne en direction de Charleroi.

10 minutes également sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Hal.

15 minutes à signaler sur le ring intérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Machelen puis 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo.

07h15

Un accident sur le ring de Bruxelles

Un accident s'était produit sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen. Il a rapidement été dégagé mais vous ralentissez 15 minutes déjà entre Expo et Machelen vers Zaventem et plus loin 10 minutes avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo.