Info trafic: un accident entre 4 véhicules sur l'E411 Namur-Luxembourg

08h43 Accident entre 4 véhicules Un accident s'est produit entre 4 véhicules sur l'E411 Namur-Luxembourg à hauteur de Heinsch. C'est la bande de gauche qui est bloquée en direction du Luxembourg. Vous ralentissez maintenant 10 minutes entre Stockem et Weyler. Petit point sur les files vers Bruxelles n'ont pas beaucoup évolué avec : 25 minutes perdues sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles, 15 minutes sur la fin de l'E11 Namur-Bruxelles depuis Hoeilaart et sur la fin de l'E19 Anvers-Bruxelles 20 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen. Plus loin 20 minutes également entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. En périphérie de Bruxelles, on signale aussi 25 minutes de files sur la Nationale 275 entre La Hulpe et Groenendaal. Le camion en panne sur l'E40 Gand-Bruxelles à hauteur de Affligem vous ralentit toujours 45 minutes en direction de la Capitale entre Alost et Ternat.

08h18 Un accident dégagé L'accident sur la E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek a été dégagé. Les files sont par contre toujours présentes entre le Parking de Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne. Vous ralentissez 20 minutes. En venant de Namur via l'E411, vous ralentissez 5 petites minutes dans les travaux débutant à Daussoulx et ensuite 15 minutes entre Overijse et Léonard. Sur le ring extérieur, vous perdez 10 minutes entre La Hulpe et le Carrefour Léonard. Les files sur le ring intérieur ont un peu diminué. Vous ralentissez 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. En venant de Gand, un poids lourd en panne à Ternat vous ralentit 20 minutes entre Alost et Ternat. En venant d'Anvers via l'E19, c'est 10 minutes que vous ajoutez entre Peutie et Machelen. En région de Charleroi, vous ralentissez 15 minutes sur la Nationale 5 suite aux travaux effectués au Rond-Point du Bultia. Vous perdez 10 minutes entre Tarcienne et le Rond-Point du Bultia.

07h31 Un accident sur la E40 Un accident est signalé sur la E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek. La bande du milieu est obstruée en direction de Bruxelles. Les files se sont évidemment formées rapidement avec 25 minutes de perdues entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne. Vous ajoutez maintenant 15 minutes sur l'E411 entre Overijse et le Tunnel Léonard et 25 minutes sur le ring intérieur entre Woluwé-Saint-Etienne et Tervuren. Les premiers ralentissements sont aussi constatés entre Waterloo et La Hulpe. On parle de 5 minutes vers Zaventem. 5 minutes de perdues également sur le ring intérieur entre Haut-Ittre et Halle en direction de Grand-Bigard. Les balises tombées sur la chaussée dans la zone de travaux sur la E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Bois d'Haine ont provoqué un accident en direction de Mons. Cela vous ralentit 10 minutes entre Gouy et Manage.

07h10 De nombreux soucis sur les routes Pas mal de ralentissements déjà sur le ring intérieur de Bruxelles entre Expo et Machelen (+ 15 min) puis entre Woluwé-Saint-Etienne et les 4 Bras de Tervuren où vous perdez 20 minutes en direction de Waterloo suite au rétrécissement de la chaussée de 2 à 1 voie. Dans l'autre sens, en extérieur, vous ralentissez 7 minutes entre Grimbergen et Jette en direction de Grand-Bigard. Les premières files qui sont aussi présentes sur la E411 Namur-Bruxelles entre Overijse et le Carrefour Léonard. Actuellement, vous ralentissez 10 minutes en direction de Bruxelles. 7 minutes, c'est aussi ce que vous ajoutez sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et la Chaussée de Mons. Enfin, les balises tombées sur la chaussée dans la zone de travaux sur la E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Bois d'Haine sont toujours présentes (en bande de gauche en direction de Mons). Elles ont d'ailleurs été percutées par des véhicules. Cela vous ralentit une petite dizaine de minutes entre Chapelle-lez-Herlaimont et Manage.

06h38 Des balises tombées sur la E42 Toujours ces balises tombées sur la chaussée dans la zone de travaux sur la E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Bois d'Haine. Elles se situent en bande de gauche en direction de Mons. Prudence. Les seules files signalées pour l'instant se situent évidemment sur le ring intérieur de Bruxelles entre Expo et Machelen (+ 7 min) puis entre Wezembeek-Oppem et les 4 Bras de Tervuren où vous perdez déjà 15 minutes en direction de Waterloo.