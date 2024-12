"J'ai tellement pleuré": 600 Syriens rassemblés à Anderlecht pour fêter la chute de Bachar Al-Assad

Mohamed a participé à ce rassemblement à Anderlecht. Ce jeune Syrien vit en Belgique depuis 10 ans et cette journée avait une saveur toute particulière. "Mon coussin a été rempli en fait, tellement que j'ai pleuré, des larmes de mes yeux parce que, nous les Syriens, on a vu vraiment des trucs vraiment très durs. Aujourd'hui, c'est fini Bachar al-Assad. On est tous contents. Tous les Syriens sont contents. On est contents surtout des Belges et de tous les pays d'Europe qui nous ont protégés et aidés", se réjouit le jeune homme.

Quelque 70 Syriens se sont également réunis au pied de l'Atomium à Laeken ce dimanche matin, a indiqué la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles. Ceux-ci ont ainsi voulu montrer leur satisfaction à la suite de la chute du régime du président syrien Bachar Al-Assad. Plusieurs personnes de nationalité ou d'origine syrienne se sont retrouvées sur le plateau du Heysel, au pied de l'Atomium, munis de drapeaux syriens.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des groupes rebelles emmenés par des islamistes radicaux ont pénétré dans la capitale syrienne, annonçant la "libération" de Damas et la "fuite" du "tyran" Bachar Al-Assad, au pouvoir depuis 24 ans. Il n'est pas encore établi où a fui le président syrien Bachar al-Assad, parti via l'aéroport de Damas.