"Je crois que j'ai assez payé ma fréquentation d'Ibrahim El Bakraoui", conclut El Haddad

Un procès d'assises à Paris, un autre à Bruxelles,... "J'ai l'impression que pendant tout ce temps, on veut me faire porter les habits d'Ibrahim El Bakraoui, qu'on veut me faire payer à sa place", a-t-il affirmé. Il a rappelé ne pas avoir connu le kamikaze dans un cercle religieux, mais à l'école. "Il ne m'a rien dit parce qu'il savait que jamais je n'aurais pu adhérer à ces atrocités." L'accusé a déclaré avoir été trahi par le kamikaze, qui a continué à le fréquenter tout en sachant qu'il pouvait lui attirer des ennuis.

"Je crois que j'ai assez payé ma fréquentation d'Ibrahim El Bakraoui. Il est temps que ça s'arrête", a-t-il demandé. "Tout ce que je veux, c'est que le jury me croie et m'acquitte, tout simplement parce que je suis innocent."