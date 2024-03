Jusqu'à 50 mois de prison ferme pour un trafic de stupéfiants organisé à Jodoigne

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi un habitant de Jodoigne a 50 mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 16.000 euros. L'homme, né en 1992, se voit également confisquer une somme de 30.000 euros. Le prévenu était à la tête d'une association qui vendait du cannabis et de la cocaïne à Jodoigne et dans les alentours en 2022.