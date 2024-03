Aucun train ne circule samedi depuis 12h30 entre Charleroi Central et Tamines dans les deux sens de circulation à la suite d'un problème à la caténaire, a fait savoir Infrabel. "Un autorail est en route pour identifier la cause de l'avarie et effectuer les réparations nécessaires afin de permettre au trafic de reprendre dans les meilleurs délais et en toute sécurité", a ajouté le gestionnaire du rail.