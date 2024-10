La directrice de l'hôtel où logeaient Santiago et ses parents témoigne: "Ils étaient désespérés"

Nos reporters Meryem Laadissi et Denis Caudron, envoyés spéciaux à Amsterdam, sont parvenus à filmer la chambre 46, celle que les parents de Santiago ont louée et occupée à l'hôtel Neutraal, où la police les a ensuite cueillis. "C'est ici que la famille était, confirme Saffa Tanios, directrice de l'hôtel. Voilà la chambre [que je leur ai louée]".

"Ils me supplient et disent que c'est urgent"

Quand la directrice leur annonce que la chambre qu'ils convoitent pourrait n'être disponible que le lendemain, les parents de Santiago se mettent à la supplier. "Ils m'ont dit que mon hôtel était le 4e qu'ils appelaient parce que les autres les avaient refusés. Ils me disent que leur demande est urgente", raconte Saffa Tanios, qui peinée pour eux, leur met à disposition une chambre directement.

40 minutes plus tard, le père de Santiago arrive avec sa mère et deux enfants : "Un garçon d'une dizaine d'années et un autre de 2 à 3 ans", d'après la directrice qui leur demande une pièce d'identité, comme le veut la procédure. Mais le père prétexte des excuses pour ne pas la donner. "Ils me donnent une carte d'identité d'une autre femme en me disant qu'il s'agit de la 4e personne concernée par la réservation et qu'elle est en chemin".

Peu de temps après, la police arrive en nombre, mais en silence

Ils accèdent à la chambre. "Puis, je vois une femme de dos avec un bébé arriver, explique Saffa Tanios. Elle ne se présente pas à l'accueil et monte directement". Une heure après, la police arrive discrètement à l'hôtel, en grand nombre. "La police me demande d'accéder à la chambre 46. Je leur ai immédiatement donné une carte pour qu'ils puissent entrer. Je n'ai rien entendu. Tout s'est passé de façon très silencieuse et calme", avant que d'importants renforts policiers n'arrivent plus tard avec des ambulances.