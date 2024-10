"Je suis paniquée": la grand-mère du petit Santiago dit n'avoir eu "aucun contact avec sa fille"

Sur place, à Amsterdam, la grand-mère maternelle du petit Santiago était à notre micro. "On a cherché partout pour avoir des nouvelles par rapport à ma fille. Dès que j'ai entendu qu'ils avaient interpellé ma fille et qu'elle était aux Pays-Bas, je suis venue tout de suite avec mon avocat de France pour voir des nouvelles par rapport, au petit Santiago, qui va finalement très bien", se rassure-t-elle.

"Grâce à Dieu, on est vraiment très content qu'il soit en pleine santé. Je n'ai pas eu aucun contact avec ma fille, et son autre enfant, aucune information. Je suis paniquée par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport à ma fille et à mes petits-enfants. J'espère que tout ça va s'améliorer, surtout par rapport à mes deux petits-enfants", conclut-elle, toujours sous le choc.

Interpellés, les parents de Santiago sont toujours dans le quartier général de la police d'Amsterdam. Concernés par un mandat d'arrêt européen, les parents risquent d'être renvoyés vers la France où ils pourraient être jugés pour ces faits.