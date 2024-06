La police de Louvain découvre trois plantations de cannabis et interpelle huit suspects

La police judiciaire fédérale de Louvain (FGP) a interpellé mardi huit suspects, dans le cadre d'une enquête sur une bande de trafiquants de drogue, et effectué sept perquisitions. Au cours de celles-ci, trois plantations de cannabis ont été découvertes, deux déjà actives et une en cours d'aménagement, rapporte jeudi VRT News. L'information est, par ailleurs, confirmée par le parquet de Hal-Vilvorde.

Une enquête approfondie diligentée par un juge d'instruction bruxellois a permis d'identifier plusieurs suspects, dont les trois meneurs présumés, deux frères et un cousin qui sont également propriétaires de deux entreprises de restauration à Bruxelles. Mardi, les enquêteurs ont perquisitionné sept adresses à Grimbergen, Laeken, Vilvorde, Etterbeek, Schaerbeek et Muizen, et ont interpellé huit suspects, tous de nationalité albanaise.

"L'opération du 18 juin dernier a permis de découvrir deux plantations actives à Vilvorde et Laeken, et une autre en phase de construction à Muizen", a expliqué le parquet. "La protection civile a été mandatée sur place pour démanteler les installations. Les suspects ont été présentés au juge d'instruction à Bruxelles, lequel a réclamé l'arrestation de sept personnes impliquées".