La police fédérale réclame "le respect du deuil" après la mort de l'un des siens

Elle dit avoir constaté que de nombreuses spéculations concernant les circonstances et le déroulement de l'opération ont circulé durant toute la semaine écoulée. "Diverses spéculations ont été largement répercutées par la presse. Nous déplorons que cela n'a fort probablement pas facilité le travail de deuil pour la famille, les amis et les collègues", ajoute le texte.

"L'opération menée lundi dernier par les unités spéciales à Lodelinsart s'est soldée par un bilan dramatique et a touché profondément les familles, les collègues et plus largement l'ensemble de la police Intégrée", a indiqué la police fédérale dans un communiqué.

"Nous rappelons que des enquêtes externes et internes sont toujours en cours. Des débats auront probablement lieu, dans les fora adéquats et au moment opportun, dès lors qu'un incident dramatique comme celui-là exige indubitablement qu'une analyse soit faite et que les leçons en soient tirées, le cas échéant", a poursuivi la police fédérale

"Actuellement, l'attention de la police fédérale et de la police intégrée se porte prioritairement au dernier hommage à rendre à notre collègue Jonathan Savel, à l'accompagnement et au soutien de la famille, ainsi qu'aux autres collègues blessés et impactés", a--t-elle encore indiqué.

Dans son communiqué, la police fédérale demande enfin "expressément la sérénité et le respect, afin de pouvoir effectuer son travail correctement".