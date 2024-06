La police lance un appel à témoins après les tirs mortels survenus à Saint-Gilles

La police lance un appel à témoins, à la demande du juge d'instruction, pour retrouver le ou les auteurs des tirs mortels survenus dans la nuit de mercredi à jeudi à Saint-Gilles. Elle recherche des images de vidéosurveillance (caméras de surveillance, dashcams, caméras de sonnette ou toute autre capture d'image) qui pourraient éclairer le déroulé des faits (avant, pendant et après les tirs).

Ce jeudi à 00h49, des coups de feu ont été tirés sur la voie publique à hauteur du café l'Astoria, situé rue de l'Argonne à Saint-Gilles. Deux personnes (un homme de 44 ans et une femme de 46 ans) sont décédées et trois autres (des hommes de 31, 42 et 49 ans) ont été blessées. Les jours de deux blessés étaient toujours en danger jeudi après-midi, tandis que le pronostic vital du trentenaire n'était pas engagé.

Dans le cadre de l'enquête sur ces faits, la police recherche des images de vidéosurveillance et lance un appel à témoins. Toute personne qui aurait remarqué des agissements suspects ou qui aurait été témoin des faits survenus dans la rue de l'Argonne est appelée à se manifester auprès des services de police via l'adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu ou par téléphone au numéro gratuit 0800/30.300.

La discrétion est assurée, précise-t-on.

Cet avis est disponible sur www.police.be.