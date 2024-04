La Turquie remet à la Belgique un quadragénaire anversois recherché

Selon le parquet, l'Anversois a joué un rôle important dans une organisation qui avait importé, exporté et vendu de la drogue en 2014 et 2015. Avec l'aide de dockers, le groupe criminel avait introduit clandestinement de la cocaïne via le port d'Anvers, en transférant la poudre blanche de conteneurs provenant d'Amérique du Sud vers ceux, moins suspects, venant d'Europe. C'est la méthode dite du "switch". L'organisation possédait ses propres entreprises et entrepôts pour stocker les stupéfiants.

Le quadragénaire a écopé en 2020 de six ans de prison, une condamnation contre laquelle il a interjeté appel. En 2021, il a été condamné à sept ans d'emprisonnement. L'Anversois avait cependant fui, avant que le jugement ne soit prononcé.