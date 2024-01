La Ville de Namur attaque en justice le promoteur du site de l'ancien cinéma Eldorado

Le conseil communal de la Ville de Namur a voté mardi soir une action en justice à l'encontre du promoteur du site de l'ancien cinéma Eldorado, à savoir la société GH Group. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir entretenu le système de récupération d'eau sous le chantier entamé il y a plus de cinq ans.

Au-delà, la Ville de Namur s'inquiète de la stabilité de la grue qui a été installée il y a plus de cinq ans sur le chantier. Elle aimerait aussi avoir des garanties quant à la stabilité de la façade de l'ancien Eldorado, seul élément qui en a été conservé.

En 2018, le promoteur avait débuté des travaux afin de transformer le site en commerces et logements. Les canalisations ont alors été bouchées lorsque du béton a été coulé. Un accord financier a été trouvé entre les deux parties pour arranger la situation. Toutefois, la Ville de Namur reproche à GH Group de ne pas avoir entretenu le système de pompage destiné à récupérer l'eau dans le dispositif d'égouttage transitoire qui a été installé. En outre, cette négligence a causé des fuites d'eau dans les archives de la commune, située juste à côté de l'ancien cinéma.

Plus globalement, c'est l'immobilisme du promoteur par rapport à ce chantier qui irrite. L'enseigne H&M est censée s'installer prochainement sur le site, mais rien n'avance. C'est d'autant plus embêtant que le lieu est stratégique puisqu'il est situé rue de Fer, la principale artère commerciale namuroise, juste à côté du cabinet du bourgmestre et de l'Hôtel de Ville, considèrent les autorités.

"Cela fait plusieurs années que GH Group nous fait des promesses", a expliqué l'échevin compétent, Luc Gennart (MR). "A chaque fois, on nous dit que les travaux vont reprendre dans 15 jours. Nous agissons donc par précaution."