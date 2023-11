"L'accusé a massacré l'amour de sa vie", selon la partie civile

Me Fery représente le tuteur ad hoc des enfants 5 enfants du couple, âgés de 2 à 7 ans. Ce dernier défend les intérêts de la fratrie. "Omar Hedi se présente comme le sauveur de Mariana, celui qui l'a sortie de la drogue. Il ne lui a pourtant laissé aucune chance, à l'amour de sa vie, il l'a massacrée avec un couteau de cuisine de 30 centimètres qui a frappé 29 fois."

Me Fery est revenue sur les lettres qu'écrit l'accusé aux enfants. "Il dit que ce n'est pas sa faute, que c'est une bêtise. Cette absence de prise de responsabilité est un traumatisme supplémentaire pour les enfants."

Me Lessire, qui intervient également pour le tuteur des enfants, a ensuite abordé les différents éléments matériels du dossier. "La scène a été violente, l'accusé s'est acharné, a donné au moins 29 coups de couteau. Mariana a essayé de se défendre, elle a souffert, elle ne pouvait pas s'en sortir." Et d'en déduire que l'intention d'homicide était bien présente au vu des 29 coups portés, de leur force, de l'arme utilisée (un couteau avec une lame de 21cm) et des zones du corps visées. L'acharnement dont Omar Hedi a fait preuve est évoqué, la victime ayant tenté de se protéger, au vu des lésions de défense qu'elle portait.