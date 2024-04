L'acquittement au bénéfice du doute demandé pour Mehmet S.

L'avocat de Mehmet S. a plaidé mardi l'acquittement de son client devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le prévenu est suspecté d'avoir appartenu à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC. Me Cédric Vergauwen a également demandé la réalisation d'expertises vocales et graphologiques pour disculper son client.