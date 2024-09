L'assureur du chef étoilé Nick Bril demande la désignation d'un expert judiciaire

L'assureur du chef étoilé Nick Bril a demandé la désignation d'un expert judiciaire, après un accident survenu début janvier sur le parking de son restaurant à Anvers. Le tribunal de police d'Anvers décidera le 25 septembre s'il y a lieu de désigner un expert judiciaire pour évaluer les dommages et les réparations financières.

Nick Bril est soupçonné d'avoir roulé, alors qu'il était en état d'ébriété après une fête de Nouvel an, sur l'un de ses collaborateurs dans le parking de son établissement, The Jane. Joe Claridge, âgé de 37 ans, se trouvait peut-être déjà au sol au moment de l'accident. Selon plusieurs médias, Nick Bril aurait tardé à prévenir les services de secours et n'aurait pas mentionné qu'il avait renversé une personne. Grièvement blessée, la victime a perdu ses deux jambes.

L'assureur en responsabilité civile automobile de Nick Bril (40 ans) avait cité ce dernier en justice en juillet dernier, avant même la fin de l'instruction qui s'est terminée le 20 août.