L'auteur d'un car-jacking se croyant poursuivi par des Martiens sera interné

Le tribunal correctionnel de Liège a prononcé mercredi une décision d'internement en faveur d'un trentenaire liégeois qui avait commis un car-jacking. Le prévenu s'était précipité dans une voiture, car il pensait être poursuivi par des Martiens et voulait leur échapper.

Les faits s'étaient déroulés le 30 septembre 2018 à Chaudfontaine. Le prévenu s'était rué dans l'habitacle d'une voiture conduite par une dame qui transportait ses enfants âgés de 5 et 10 ans. L'homme avait bousculé un des garçons à l'arrière, avait enjambé les fauteuils avant et avait tenté d'éjecter la conductrice de la voiture.

L'auteur des faits souffrait d'un trouble schizophrène et se croyait poursuivi par des Martiens. Il voulait leur échapper et s'était précipité vers la première voiture croisée pour s'en emparer et tenter de prendre la fuite.