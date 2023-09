Le cambrioleur retrouvé mort dans un magasin d'optique à Bocholt décédé de cause naturelle

Le cambrioleur dont le corps a été retrouvé sans vie vendredi dans un magasin d'optique à Bocholt (province de Limbourg) est décédé de cause naturelle, a indiqué lundi la magistrate de presse du parquet du Limbourg, Katrien Truyen.

Étant donné la situation étrange, le parquet du Limbourg a décidé d'envoyer un laboratoire médico-légal ainsi qu'un médecin légiste sur place. Ceux-ci ont ouvert une enquête sur les circonstances et les causes du décès et des investigations ont été nécessaires pour connaître l'identité de l'homme.

Après autopsie, il a été établi que la victime est décédée de cause naturelle. Le parquet du Limbourg estime donc que ce volet de l'enquête est à présent clos.

Deux complices ont par ailleurs pu s'échapper. L'enquête sur les deux fugitifs a été confiée à la police judiciaire fédérale (PJF) du Limbourg.