Le CSJ invite les candidats à une séance d'information et acte l'annulation de l'examen

"Nous comprenons que l'annulation de l'examen soit difficile pour tous ceux qui ont étudié avec sérieux et engagement et qui ont dû se (ré)organiser à cet égard", explique Hilde Melotte, présidente du CSJ, citée dans un communiqué. "Cette décision difficile a été prise par la commission de nomination et de désignation néerlandophone après une analyse de l'ensemble des éléments pertinents. Nous nous concentrons actuellement sur l'organisation pratique et la préparation des nouvelles épreuves (...) Nous souhaitons en effet qu'il ne puisse y avoir aucun doute ni discussion quelconque sur les compétences, les connaissances et l'expertise des futurs magistrats comme sur nos procédures de sélection. Il y va de la crédibilité des candidats, de celle de la justice en général et de la magistrature en particulier."

Vingt-deux jeunes candidats-magistrats qui ont passé l'épreuve écrite de l'examen d'accès à la magistrature entachée d'un cas de fraude ont demandé au CSJ d'annuler la nullité de l'épreuve, relayaient vendredi matin les journaux De Standaard et Het Nieuwsblad.