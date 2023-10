Le groupe de magasins Night and Day conteste toute infraction à la législation sociale

L'auditeur du travail reproche au groupe Night and Day d'avoir imposé à chaque candidat d'effectuer une formation préalable de 20 heures, non déclarée et non rémunérée. Son enquête, ouverte en 2018, met aussi en évidence de fréquents dépassements d'horaires, là aussi non déclarés et non rémunérés. Sont également dans son viseur l'exécution de travail de nuit sans dérogation légale et la mise à disposition illégale de travailleurs d'une société du groupe vers une autre société.

Face à cette situation, l'auditorat a intenté une action collective auprès du tribunal. L'objectif de cette démarche est que le tribunal du travail déclare si les irrégularités constatées constituent ou non des infractions à la législation sociale.