Le suspect de l'attaque au couteau de Southport est un jeune de 17 ans

Les services de secours ont reçu un appel vers 11h50 (12h50 en Belgique). Ils ont ensuite rapporté que huit personnes avaient été blessées. Selon la BBC, l'attaque a eu lieu durant un atelier de danse et de yoga pour enfants. Des témoins indiquent que des enfants ont été attaqués et blessés. Les victimes ont été transportées dans trois hôpitaux, dont un pour enfants. La police a interpellé le suspect de 17 ans et saisi un couteau.

Les forces de l'ordre indiquent que le jeune homme sera interrogé, mais il est encore trop tôt pour définir un motif précis. Elles demandent de ne pas spéculer. "Nous pouvons également confirmer que l'incident n'est momentanément pas traité comme un fait de terrorisme et nous sommes pas à la recherche de quelqu'un d'autre en lien avec l'incident", ajoute la police.