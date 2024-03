Le tribunal de Namur condamne la société Vivaweek à une confiscation de 480.964 euros

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé mercredi la confiscation de 480.964 euros à charge de la société Vivaweek. Les deux gérants de la société, Cédric et Dominique J., sont condamnés à un an de prison assorti d'un sursis de 3 ans, à des amendes de 8.000 euros et à une interdiction de gérer une société pour une durée de 5 ans

Les prévenus ont été acquittés des préventions de faux et usage de faux qui concernaient les statuts de la société JDC Web et des conventions de transferts entre cette société et Vivaweek. Les préventions d'organisation d'insolvabilité et de mise à disposition illégale de main d'oeuvre sont par contre retenues.

Les deux prévenus comparaissaient dans le cadre de la faillite de leur société, une plate-forme numérique de location de logements de vacances. Installée à Warnant (Anhée), la société a été fondée en 2011 et a connu un bel envol fin 2015, avant de péricliter face à des concurrents comme Tripadvisor et Airbnb. Le duo d'entrepreneurs a ensuite créé une autre société, JDC Web, en février 2017. Quarante membres du personnel ont alors été transférés vers cette nouvelle structure. JDC Web a été déclarée en faillite le 30 juin 2017. Les employés n'ont alors pas touché de salaire, ni d'indemnité de licenciement. Vivaweek existe toujours à l'heure actuelle.