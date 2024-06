Les graffitis d'un mémorial pro-palestinien dans un tunnel cyclable à Gand ont été effacés

Un mémorial pro-palestinien improvisé dans un tunnel cyclable à Gand été détruit par les autorités communales. Il n'y a plus aucune trace de fleurs, de bougies ou de peluches, mercredi après-midi.

Le bourgmestre Mathias De Clercq (Open VLD) et l'Agence Wegen en Verkeer, propriétaire du tunnel, ont tous deux exprimé leur mécontentement face à cet acte de vandalisme. L'Agence a promis de vérifier régulièrement si le libre passage était garanti.

La semaine dernière, l'université de Gand avait obtenu l'expulsion d'étudiants pro-palestiniens et écologistes occupant un bâtiment universitaire par la Cour d'appel. Les façades de l'université et les bâtiments de banques à Gand avaient été taguées pendant plusieurs semaines. Il n'est toutefois pas certain qu'il s'agisse des mêmes activistes pro-palestiniens que pour le tunnel.