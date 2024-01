Les recherches reprennent pour retrouver deux plongeurs liégeois à la Plate Taille

Deux plongeurs expérimentés et originaires de la région de Liège sont toujours portés disparus après une plongée nocturne jeudi soir sur le site de la Plate Taille des Lacs de l'Eau d'Heure à Froidchapelle (Hainaut), a confirmé le parquet de Charleroi. Les recherches reprendront vendredi à midi.

Les deux plongeurs nés en 1964 et en 1977, originaires de la région de Liège, sont portés disparus après avoir effectué une plongée nocturne jeudi soir vers 17h00 sur le site de la Plate Taille aux Lacs de l'Eau d'Heure. "Il s'agit d'un site qui n'est pas du tout prévu pour une telle activité. Ces derniers semblent être habitués des plongées aux Lacs de l'Eau d'Heure", a commenté vendredi matin le parquet de Charleroi.

Le fils d'un des plongeurs a donné l'alerte aux autorités, inquiet de ne plus avoir la moindre nouvelle de son père. "Lui-même s'est rendu sur place et a découvert le véhicule de son père stationné sur place", a ajouté le parquet. "Le matériel de plongée n'était plus présent dans l'habitacle."