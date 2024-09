Malade, l'ex-mari et principal accusé Dominique Pelicot ne témoignera pas mardi

Dominique Pelicot, ce septuagénaire accusé d'avoir drogué, violé et fait violer son épouse par des dizaines d'hommes, qui devait s'exprimer pour la première fois mardi après-midi, est toujours malade et ne pourra donc pas être entendu comme prévu, a annoncé le président de la cour criminelle de Vaucluse.

"Madame Pelicot comme ses enfants ne souhaitent pas déposer hors sa présence", a confirmé un de leurs avocats, Me Babonneau: "Il y a une absolue nécessité que Monsieur Pelicot soit pris en charge médicalement et qu'il puisse assister aux débats".

Cette décision de suspension pourrait être prise au plus tôt mardi après-midi, le temps que le "rapport médical revienne" à la cour, a précisé Roger Arata.

"Il a subi hier des prélèvements pour analyse. Le corps médical n'a pas les résultats. Monsieur Pelicot serait toujours souffrant. Je vais dans la journée recueillir une prise en charge en urgence", a-t-il expliqué à l'ouverture de la septième journée d'audience.

Dominique Pelicot avait déjà été absent lundi, en raison de douleurs intestinales, et n'avait donc pu assister à l'audience lors de laquelle plusieurs experts psychologues et psychiatres ont analysé sa personnalité et ses attirances sexuelles.