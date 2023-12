Marc Tarabella sur le point de quitter l'hôpital après une opération cardiaque

Après cette opération, M. Tarabella va suivre une période de repos chez lui.

Le bourgmestre d'Anthisnes (province de Liège) figure parmi les inculpés d'une vaste enquête du parquet fédéral belge sur des tentatives du Qatar et du Maroc d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen par la corruption. Les deux pays auraient tenté de faire infléchir les décisions et les résolutions du Parlement européen par l'intermédiaire de l'ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri et de son organisation à but non lucratif Fight Impunity.

L'ex-vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili et l'eurodéputé italien Andrea Cozzolino sont également poursuivis dans cette affaire.