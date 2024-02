Moins de dossiers d'enlèvements internationaux d'enfants traités par la Belgique en 2023

De ces dossiers, 100 portaient sur des demandes de retour d'enfants après un déplacement ou une rétention illicite transfrontière, et 11 concernaient l'exercice d'un droit de visite transfrontière.

La Belgique s'est positionnée comme l'État requérant dans 62% des cas (69 dossiers), avec la France en tête des pays les plus concernés, suivie par les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, et la Roumanie. Comme État requis, la Belgique a été impliquée dans 38% des cas (42 dossiers), recevant le plus de demandes de la part de la France, du Royaume-Uni, de l'Ukraine, de l'Italie, et de l'Espagne.

Sur les dossiers ouverts, 53 ont été clôturés au cours de l'année, avec des résolutions comprenant 13 retours volontaires, 6 retours ordonnés par la justice, et 6 non-retours résultant d'accords ou de décisions judiciaires. Dans 13 autres dossiers, le requérant n'a plus donné suite à la coopération avec l'Autorité centrale belge.