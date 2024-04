Mort de Cathy Dubois: Le suspect est en aveux, "un homme qui travaille, mais qui est connu de la justice", explique le procureur du roi

Pour rappel, un homme, Sébastien P., a été interpellé et est passé aux aveux concernant le meurtre de la restauratrice. Il explique qu'il s'agit d'un vol ayant mal tourné. Vincent Macq, procureur du roi de Mons-Tournai, a pris la parole lors de cette conférence.

"Son intention initiale était de commettre un vol. La scène de vol s’est transformée en une scène de violence extrême qui a abouti au décès, le suspect s’étant débarrassé du corps en le jetant dans l’Escaut", expliquait-il. "Le suspect est en aveux, mais dit ne pas avoir voulu porter de coup mortel, mais la juge d’instruction dit qu’il y a des indices d’intention d’homicide".

À notre micro, le procureur du roi est revenu plus en détail sur l'affaire. "Depuis le début, les premières constatations nous ont amené à parler de violence extrême. On peut le confirmer et ça ressort même des aveux de l'intéressé, qui reconnaît les coups, qui reconnaît la violence des coups, qui conteste simplement avoir voulu porter la mort".

Il s'est également épanché sur le profil de l'homme. "Un homme de la région de Lessines, un homme qui travaille, un homme qui est connu de la justice, qui est sorti de prison en 2022 après avoir purgé trois années de prison à fond de peine pour des faits de violence et également, par ailleurs, des faits de mœurs. C'est donc quelqu'un qui est connu aussi pour consommer des stupéfiants".