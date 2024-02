Mouscron: deux septuagénaires sauvés des flammes grâce à un détecteur de fumées

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, à 02h20 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans une villa de la rue des Prés à Mouscron. Venant des casernes de Tournai, Évregnies et Mouscron, trois autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

"Le feu a pris dans une villa à quatre façades composée d'un rez-de-chaussée et de combles aménagés. À notre arrivée sur place, la toiture était déjà entièrement embrasée et les flammes sortaient par les fenêtres", explique le lieutenant Guy Michaux qui a dirigé l'intervention. "Les occupants, un couple âgé de 77 et 78 ans, étaient à l'extérieur de la maison en flammes. Le mari a été réveillé par le système de détection incendie, ce qui a sauvé le couple", précise l'officier. Après avoir été recueillis par un voisin, les deux sinistrés ont été transférés vers le centre hospitalier de Mouscron pour un contrôle aux fumées.