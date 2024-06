Neuf arrestations après 16 perquisitions dans une enquête sur un cabinet comptable

Seize perquisitions et neuf arrestations ont eu lieu mardi dans le cadre d'une enquête menée par le parquet du Limbourg autour d'un cabinet comptable. L'établissement aurait usé de sociétés fantômes et d'hommes de paille pour permettre à des organisations criminelles de commettre notamment des fraudes à la faillite et du blanchiment d'argent, selon le parquet.

La police judiciaire fédérale (PJF) du Limbourg a mené les perquisitions - en collaboration avec la PJF d'Anvers et la police locale de la zone Carma - à Genk, Beringen, Houthalen-Helchteren, Bocholt, Pelt, Alken et Anvers, entre autres.

"L'enquête porte sur une organisation soupçonnée de soutenir d'autres organisations criminelles au niveau financier, comptable et du droit des sociétés. Le cabinet comptable potentiellement impliqué compte plus de 400 clients et, en plus de fournir des conseils comptables et financiers, il proposerait des sociétés fantômes et des hommes de paille qui permettent à des réseaux criminels de commettre des fraudes à la faillite, des fraudes fiscales, des fraudes sociales, des escroqueries, du blanchiment d'argent et d'autres délits", a déclaré le magistrat de presse du parquet du Limbourg, Bruno Coppin. "La PJF du Limbourg a arrêté neuf personnes au cours des perquisitions, lors desquelles 140.000 euros en espèces ont également été saisis, ainsi qu'une arme à feu, plusieurs supports de stockage de données et des documents".