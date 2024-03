Les syndicats chrétien (CSC) et socialiste (CGSP), et le Syndicat libre de la Fonction publique (SLFP) ont introduit un nouveau préavis de grève pour dénoncer la situation de crise dans les prisons belges. Dans l'attente d'une concertation avec le cabinet du ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, les syndicats ont arrêté le lundi 1er avril à 22h00 comme première échéance possible pour une action de grève.