Nouvelle cyberattaque touchant notamment les sites web d'administrations locales: que sait-on de ces pirates?

Les sites web de ports et d'administrations locales touchés par une nouvelle cyberattaque ce mardi matin.

Le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB) a confirmé mardi matin que plusieurs sites internet de ports et d'administrations locales étaient touchés par une nouvelle cyberattaque. L'attaque provient du collectif de pirates informatiques pro-russes "NoName057", précise le CCB.

Une liste de villes et de ports belges a été publiée sur le compte Telegram du groupe de hackers pro-russes à 08h44. Il s'agit notamment de Rhode-Saint-Genèse et Linkebeek. Le collectif a également ciblé les sites web des ports d'Anvers et de Zeebrugge. Les sites web semblent toujours hors ligne à l'heure actuelle.