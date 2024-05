Parité parfaite pour juger Damien Monseu, accusé de meurtre, d'incendie et de vol

La cour d'assises du Hainaut a tiré au sort, jeudi, six hommes et six femmes, lesquels seront chargés de juger dès le mardi 21 mai, Damien Monseu. Deux hommes et une femme sont jurés suppléants.

Laura Danneau, du barreau de Mons, assure la défense de Damien Monseu.

Les parties civiles sont représentées par Me Jean-Edmond Mairiaux, Me Laurent Poisson, Me Yves Bertrand et Me Bénédicte Delvigne.

Le procès est prévu pour quatre jours.