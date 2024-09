Pas d'intervention d'un tiers dans le décès d'une voyageuse à Estaimpuis, selon le parquet

"Le parquet a été avisé de la découverte et a requis un médecin légiste de descendre sur les lieux afin de procéder à un examen externe du corps. Les résultats de cet examen excluent l'intervention d'un tiers dans la survenance du décès", précise jeudi soir dans un communiqué le parquet de Tournai. "La victime a été identifiée et sa famille a été prévenue par la zone de police", poursuit le parquet. Aucune autre précision n'a été fournie par les autorités judiciaires concernant l'identité de la victime, son domicile et les circonstances de son décès.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, peu après 12h30, qu'un cadavre avait été découvert dans le canal de l'Espierres, le long de la rue d'Évregnies à St-Léger, dans l'entité d'Estaimpuis, entre Tournai et Mouscron. Le corps de la victime a été repêché par les pompiers à proximité d'un ponton longeant le canal. La victime est une dame âgée d'une soixantaine d'années. D'origine flamande, cette femme voyageait seule à bord d'un camping-car qui a été retrouvé sur un parking, à proximité des lieux.